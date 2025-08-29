پخش زنده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «صندوق تضمین و وثایق بخش خصوصی» راه اندازی و سامانه وثایق بهصورت الکترونیکی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مدنیزاده در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با اشاره به راهاندازی «صندوق تضمین و وثایق بخش خصوصی» اظهار کرد: سامانه وثایق بهصورت الکترونیکی طراحی شده و فعالان اقتصادی میتوانند انواع وثایق خود را در این سامانه نشاندار کرده و مورد استفاده قرار دهند.
وی افزود: وثیقه تنها منحصر به ملک و زمین نیست، بلکه وثایق مختلف از سوی بخش خصوصی در این سامانه نشاندار خواهد شد تا فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات با مشکل وثیقه روبهرو نشوند.
مدنیزاده ادامه داد: برای پیگیری مسائل اقتصادی استانها، ستاد توسعه منطقهای در وزارتخانه تشکیل شده که دارای هفت ستاد است و این ستادها موضوعات مطرحشده در سفرهای استانی را پیگیری خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راهاندازی سیستم اعتبارسنجی در کشور بیان داشت: طبق قانون تامینمالی تولید و زیرساختی، این سیستم به کمک بانکها خواهد آمد تا برای پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی بخش خصوصی اقدام شود.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مولدسازی برای اجرای طرحهای عمرانی دولت، عنوان کرد: دولت دارایی بسیار گستردهای برای مولدسازی دارد و از بخش خصوصی درخواست داریم در اجرای این طرح و تامین اعتبار برای تکمیل طرحهای عمرانی به دولت کمک کند.
مدنیزاده میگوید: طبق سیاست جدید وزارت اقتصاد، تامینمالی بنگاههای بزرگ اقتصادی باید از بازارهای سرمایه انجام شود که کمک شایانی به صنایع کوچک خواهد کرد.
ارائه بستههای بینام سرمایهگذاری به استانها
وی اضافه کرد: بستههای سرمایهگذاری بینام به زودی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
علی مدنی زاده گفت: انتظار میرود نقشه ۱۰ سال آینده خوزستان تهیه شود تا بر این اساس بستههای سرمایهگذاری برای بخشهای مختلف در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت اقتصادی استان بسیار بالاست و گنجهای فراوانی در خوزستان نهفته است، اظهار کرد: میتوان با برطرف کردن قواعد و مقررات از این فرصت بیشتر استفاده کرد.
بزودی؛ کاهش خاموشیها در کشور
مدنی زاده افزود: به زودی با ظرفیتهای ایجادشده، قطعی برق در کشور به حداقل خواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی زیرمجموعه این وزارتخانه عنوان کرد: تفویض اختیار به مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه در استانها و بانکها در دست بررسی است.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص هوشمندسازی سیستم مالیاتی اظهار کرد: به زودی سیستم وصول مالیات متحول خواهد شد و نظام کاملا هوشمند در اختیار مودیان مالیاتی قرار خواهد گرفت.
تبدیل آلودگی صنعتی به فرصت
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: باید به سمتی حرکت کرد که آلودگی صنعتی و تولیدی بازتولید و به فرصت تبدیل شود.
وی گفت: به عنوان مثال جمعآوری فلرهای نفتی در استان بوشهر به خوبی انجام شد و میتوان در خوزستان نیز از این فرصت بهخوبی استفاده کرد.
مدنیزاده اظهار کرد: در قالب مجوزهای بینام سرمایهگذاری میتوان به بازتولید آلودگی در چرخه صنعتی کمک کرد و حمایت از این بخش به بانکها دستور داده شده است.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز (پنجشنبه) از طریق فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر یکروزه از چند طرح صنعتی در شهرهای آبادان و اهواز بازدید کرده و با فعالان اقتصادی دیدار خواهد داشت.
در اهواز، بهره برداری از شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا، آغاز عملیات ساخت فاز دوم این شرکت و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامههای وزیر اقتصاد است.
همچنین در منطقه آزاد اروند، افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکسری کامیونی و نشست با فعالان اقتصادی برنامهریزی شده است.