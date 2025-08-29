پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۱۴ حلقه چاه نفت و گاز با ثبت ۱۱۵ هزار متر حفاری در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور در یک سال فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران مکوندی با بزرگداشت هفته دولت و تجلیل از مقام والای شهیدان رجایی و باهنر، در بیان عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در یک سال اخیر، گفت: این شرکت در یک سال گذشته و از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تعداد ۱۱۴ حلقه چاه به متراژ ۱۱۵ متر در میادین مختلف نفت خیز کشور تکمیل و در مدار تولید قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد، ۲۹ حلقه توسعهای توصیفی و ۸۵ حلقه تعمیری است، افزود: در همین ارتباط و با هدف پاسخگویی مطلوب به نیاز شرکتهای متقاضی تدابیر و برنامه ریزی لازم برای شناسایی و رفع چالشها و مشکلات در دستور کار قرار گرفت و ناوگان عملیاتی شرکت موفق شد تا با کاهش ۴۳.۵ درصدی زمانهای انتظار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته میزان بهره وری را از ۶۸ درصد به ۷۶ درصد ارتقا بخشد.
مکوندی به اهتمام وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در این مدت نسبت به این شرکت اشاره و اظهار کرد: واحدهای ارائه دهنده خدمات جنبی حفاری در این دوره، شش هزار و ۴۶۳ مورد خدمات فنی مهندسی به شرکتهای متقاضی ارائه دادند که این خدمات در تکمیل نهایی چاههای توسعهای و تعمیری در حال بهره برداری و حفظ، نگهداشت و افزایش تولید بسیار تاثیر گذار میباشد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: با آغاز به کار دولت چهاردهم، صنعت نفت اهدافی مانند افزایش تولید نفت و گاز و کاهش ناترازی در بخش انرژی را در دستور کار خود قرار داد و شرکت ملی حفاری با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان حفاری کشور با تولیدی کردن چاههای گازی در بخش خشکی جزیره کیش توانست تا حدودی در کاهش ناترازی گاز و پاسخگویی به نیازهای داخلی نقش ایفا کند و در این ارتباط تا کنون ۹ حلقه چاه از مجموع ۱۳ حلقه چاه گازی در این موقعیت در مدار تولید قرار گرفته است.
وی میگوید: تجمیع و توسعه خدمات ارتباطی از طریق تغییر زیرساخت با هدف رضایتمندی کاربران، انجام تعمیرات اساسی ۲۴ دستگاه انواع ژنراتور با بهره گیری از ظرفیتهای نرم افزاری و توان و تخصص کارکنان مدیریت نگهداری و تعمیرات که حذف انتظار طولانی مدت دستگاههای حفاری را به دنبال داشت، حفر و تکمیل ۲ حلقه چاه در میدان نفتی یادآوران از میادین نفتی غرب کارون، راه اندازی دستگاه حفاری ۷۳ فتح با حضور وزیر نفت در حاشیه سفر رئیس جمهوری به استان خوزستان، کاشت ۲۰۰ اصله نهال درختان سازگار با مناطق گرمسیری و کم آب خواه در مناطق عملیاتی در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی، به کارگیری سامانه سطحی و مجموعه ابزار نمودارگیری چاههای تولیدی (PLT)، از اقدامات شاخص شرکت ملی حفاری از ابتدای شهریور سال گذشته تا به امروز است.
مکوندی امضای قرارداد ساخت دستگاههای سانتریفیوژ دکانتر سیال حفاری و پمپ تغذیه و دستگاههای دیزل ژنراتور ۶۰ هرتز اصلی دستگاه حفاری با شرکتهای معتبر داخلی، امضا دو قرارداد مربوط به تأمین و اجاره شش دستگاه حفاری سنگین برای استقرار در موقعیت اجرای پروژه تکمیل میادین گردان و پازنان و پروژه میادین نفتی پایدار غرب با شرکتهای بخش خصوصی داخلی، برگزاری دورههای آموزشی فنی و تخصصی برای شماری از کارشناسان نفتی کشور تاجیکستان در راستای توسعه همکاری میان وزارت نفت ایران و وزارت انرژی تاجیکستان، بومی سازی دانش و تولید سامانه انتقال اطلاعات حفاری با قابلیت تجمیع پارامترهای مرتبط در قالب استاندارد جهانی و ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت (MOT) با اتکا به توان تخصصی و ظرفیتهای داخلی شرکت را از شمار دستاوردها و عملکرد یک ساله شرکت ملی حفاری ایران در دولت چهاردهم عنوان کرد.