معاون امور توانبخشی بهزیستی همدان از پرداخت مستمری به ۲۳ هزار معلول و تهیه ۱۴۰ میلیارد ریال تجهیزات خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد قادری احسانپور با اعلام این خبر افزود: هم اکنون ۳۳ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان هستند که از این تعداد ۲۳ هزار نفر از سال گذشته تاکنون مستمری دریافت کردند.
وی گفت:چهار هزار و ۱۰۰ نفر معلول شدید و خیلی شدید و معلول ضایعه نخایی حق پرستاری دریافت میکنند. حق پرستاری به افراد دارای معلولیت در خانواده با هدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بسترگرا و ضایعه نخاعی سینهای، کمری و گردنی پرداخت میشود.
معاون امور توانبخشی بهزیستی همدان تصریح کرد: ۱۴۰ میلیارد ریال تجهیزات توانبخشی شامل عصا، ویلچر، سمعک و اقلام مختلف توانبخشی با توجه به نیاز شهرستانها خریداری شده است و امسال کمبودی در تامین وسایل کمک توانبخشی وجود ندارد.
وی گفت: کمک هزینه لوازم بهداشتی به ۷۹۵ معلول ضایعه نخاعی طی یکسال گذشته پرداخت شد و نیز ماهیانه کمک هزینه لوازم بهداشتی به سه هزار و ۱۳۲ نفر پرداخت میشود.
همچنین در یکسال گذشته خدمات توان پزشکی به هزار و ۷۰۰ نفر از معلولان شامل خدمات کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و تربیت شنیداری ارائه و نیز کمک هزینه درمان به هزار نفر پرداخت شده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان همدان خاطر نشان کرد: کمک هزینه اُرتز، پُروتز و ساخت اندام مصنوعی و وسایل کمکی از سال گذشته تاکنون به ۳۵۰ نفر پرداخت شده است.