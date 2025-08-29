رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر گفت: به مناسبت هفته دولت، بخش سوم مجموعه تفریحی-توریستی جهان کوچک (مینی‌ورلد) به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم جلیلی گفت: به مناسبت هفته دولت، فاز سوم مجموعه تفریحی-توریستی جهان کوچک (مینی‌ورلد) شامل سه پروژه مهم باغ ژاپنی، سالن آمفی‌تئاتر روباز و محوطه‌سازی تخت جمشید، دیوار چین و استونهنج، با حضور سید مهدی وفایی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، فرماندار ملایر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین اجرایی به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر ادامه داد: باغ ژاپنی در وسعتی به اندازه ۶۰۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان احداث شده است، همچنین سالن آمفی تئاتر روباز جهان کوچک در زمینی به وسعت ۱۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

محوطه سازی المان‌های تخت جمشید، دیوار چین و استونهنج نیز در زمینی به وسعت ۶۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۵ میلیارد تومان مورد افتتاح قرار گرفت که نقش مهمی در جذب گردشگر خواهد داشت.

شهردار ملایر در حاشیه این افتتاح با اشاره به اینکه مجموعا ۱۳۸ المان در جهان کوچک ملایر احداث شده است و این مجموعه به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای شهرستان در حوزه گردشگری به شمار می‌رود، افزود: با توجه اینکه ملایر «شهر جهانی مبل منبت و انگور» است قطعاً برای جذب گردشگر و اسکان مسافران اقدامات راهبردی زیادی صورت گرفته و همچنان در حال انجام است.