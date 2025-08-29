توسعه حمل و نقل پاک در تهران
سخنگوی شهرداری تهران گفت: به منظور بهبود شرایط حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل پاک، بیش از پنج هزار دستگاه اتوبوس جدید برقی و دیزلی خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تلاشهای شهرداری برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: شهرداری تهران، فراتر از وظایف قانونی خود به منظور بهبود شرایط حمل و نقل عمومی و همراهی با وزارت کشور در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی با استفاده از منابع داخلی خود بیش از پنج هزار دستگاه اتوبوس جدید برقی و دیزلی خریداری کرده است.
وی افزود: از این تعداد بیش از هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکنون به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه شده که رکوردی بیسابقه در تاریخ شهرداری تهران به حساب میآید، همچنین در زمینه واگنهای مترو نیز مدیریت شهری با اختصاص بخشی از منابع مالی، پرداخت حدود ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن را تسهیل کرده و پیگیریهای لازم در راستای تسریع پروژه را انجام میدهد.
وی همچنین درباره قرارداد خرید ۱۷۷۰ دستگاه واگن مترو تهران تصریح کرد: ۲ سال پیش قراردادی برای خرید یک هزار و ۷۷۰ واگن مترو با شرکتهای چینی امضا شد اگرچه روند پیشپرداخت با مشکلاتی روبهرو بود، اما شهرداری با همراهی بانک عامل موفق شد ۹.۵ درصد از مبلغ قرارداد را پرداخت کند تا قرارداد لغو نشود.
محمدخانی تاکید کرد: همچنین پیشپرداخت ۳۰۳ میلیون دلاری برای این قرارداد توسط بانک مرکزی نیز تامین شد، سهم تهران در این قرارداد ۷۹۱ دستگاه واگن است که در صورت تامین کامل منابع این واگنها به زودی وارد ناوگان مترو خواهند شد، البته شهرداری امسال نیمی از بودجه خود را به توسعه حملونقل عمومی اختصاص داده است.
سخنگوی شهردار تهران با اشاره به تولید قطار ملی گفت: سال گذشته نخستین رام قطار ملی فعالیت خود را در مسیر متروی پرند آغاز کرد و در نهایت تولید انبوه این قطارها نیز از آذرماه سال گذشته کلید خورد و تاکنون سه رام قطار ملی در تهران تولید شده است.
وی ادامه داد: یکی از این رام قطارها در مراحل پایانی مونتاژ و نصب بوژی قرار دارد و ۲ رام دیگر تا پایان شهریورماه به خطوط مترو وارد خواهد شد، قطار ملی بیش از ۸۵ درصد بومیسازی شده و براساس قراردادی که میان شهرداری و دولت منعقد شده قرار است ۱۱۳ دستگاه واگن مترو شامل ۱۵ رام قطار هفت واگنه و یک رام قطار هشت واگنه تولید و بهرهبرداری شود.
محمدخانی همچنین درباره بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: از حدود پنج هزار و ۳۲۸ واحد نیازمند تعمیرات جزیی ۹۹ درصد آنها به طور کامل ترمیم شده و همچنین از ۲ هزار و ۴۵۶ واحدی که نیازمند تعمیرات متوسط بود، نزدیک به ۸۰ درصد کار تعمیرات روی آنها انجام شده است.
وی تاکید کرد: در زمینه مقاومسازی نیز شهرداری تهران روی ۶۸ واحد همچون ساختمان «سرو» حساسیت ویژهای دارد که روند مقاومسازی آن آغاز شده است، همچنین در بخش نوسازی، از ۵۹۲ واحد شناسایی شده نیمی از آنها تعیین تکلیف شد و باقی واحدها نیاز به تعامل بیشتر با مالکان دارند.
سخنگوی شهردار تهران درباره وضع اسکان خانوادههای آسیبدیده در دوران جنگ گفت: یکی از چالشهای بزرگ پس از بحران، فراهم کردن مکان مناسب برای خانوادههای آسیبدیده است اکنون ۳۸۵ خانوار در ۱۱ هتل به صورت اسکان اضطراری ساکن هستند. علاوه بر این ۴۱۴ خانوار مالک و ۱۴۴ خانوار مستاجر هستند ۹۶ خانوار مالک و ۱۰ خانوار مستاجر، با تعمیرات متوسط دست و پنجه نرم میکنند و ۴۶۰ قرارداد اجاره منعقد شده است.
محمدخانی همچنین درباره نوسازی دوربینهای نظارت شهری در پایتخت گفت: برای ارتقای نظم و ایمنی معابر، شهرداری تهران در همکاری با دولت و وزارت کشور اقدام به نوسازی و بهروزرسانی دوربینهای کنترل طرح ترافیک و محدوده کاهش آلودگی هوا کرده است این اقدام باعث شده تا تعداد دوربینهای معیوب به طور چشمگیری کاهش یافته و انتظار میرود تا پایان سال هیچ دوربین غیرفعالی در سطح شهر باقی نماند این اقدامات گامی مهم در مدیریت هوشمند ترافیک و کاهش آلودگیهای ناشی از خودروها است.
وی همچنین با اشاره به تمهیدات ایام اربعین حسینی در پایتخت اضافه کرد: مدیریت شهری تهران با ابلاغ وزارت کشور و مصوبه شورای شهر، خود را موظف به ارائه بهترین خدمات به زائران اربعین حسینی پرداخت و با بسیج بیش از ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ نفر نیرو جابجایی زائران را به شکل روان و منظم انجام داد.