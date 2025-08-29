به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا قشقایی افزود: امسال، شهرداری دوگنبدان با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان، به نمایندگی از ۶ طرح اقدامات مؤثری را در حوزه عمران شهری آغاز کرده است.

وی گفت: تکمیل بلوار شهید تاجگردونحدفاصل میدان نرگسی تا هتل پاسارگاد با هزینه ده میلیارد تومان، تکمیل بلوار شهید پناهپوریحدفاصل کوچه ۲۰ شمالی تا بیمارستان نرگسی با هزینه ۱۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

شهردار دوگنبدان اضافه کرد: پیاده‌روسازی ورودی غربی شهر (ضلع جنوبی)حدفاصل میدان نرگسی تا ورودی پتروشیمی با اعتبار پیش‌بینی ۴۰ میلیارد تومان، پیاده‌روسازی ورودی غربی شهر (ضلع شمالی)حدفاصل میدان نرگسی تا ورودی پتروشیمی با اعتبار پیش‌بینی شده ۳۲ میلیارد تومان، احداث پارک پونه (ضلع شرقی – فاز اول) با عتبار پیش‌بینی شد ۲۱ میلیارد تومان و احداث پارک پونه (ضلع غربی – فاز اول) با اعتبار پیش‌بینی شده ۲۴ میلیارد تومان نیز از طرح هایی است که کلنگ زنی شد.