روئینگ قهرمانی آسیا؛ صعود سها فخری به فینال تک نفره جوانان
سها فخری در گروه دوم مقدماتی تک نفره روئینگ جوانان قهرمانی آسیا، اول شد و مستقیما به فینال این رقابتها صعود کرد.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
سها فخری در گروه دوم مقدماتی تک نفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از هنگ کنگ و چینتایپه با زمان ۷:۵۳.۱۱ دقیقه جایگاه اول را کسب کرد و به فینال این رقابتها صعود کرد.
فینال این ماده فردا برگزار میشود.