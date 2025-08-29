پخش زنده
چند طرح عمرانی و خدماتی با هزینه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرستان رستم افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان رستم گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، طرحهای خدماتی و عمرانی در مجموع با هزینه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرستان رستم افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.
بهنام مختاری افزود: ساخت توسعه کتابخانه عمومی شهر مصیری با اعتبار ۴۰میلیارد ریال و شهرداری شهر کوپن در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع در ۲ طبقه و سالن اجتماعات در این شهرستان آغاز شد.
وی بیان کرد: همچنین نصب چند دستگاه ترانسفور اجرای کابل خود نگهداره با هدف رفع افت ولتاژ در شهرهای مصیری، کوپن و روستاهای این شهرستان با هزینه بیش از ۲۵ میلیارد تومان، یک حلقه چاه آب آشامیدنی با تجهیزات کامل برای شهروندان شهر کوپن با هزینه بیش از ۵۱۰میلیارد ریال، تحویل ۱۵ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان رستم بیان کرد: روکش آسفالت جاده پل فهلیان به پل بریم به طول ۱۱ کیلومتر، آسفالت جاده ها و بهسازی آسفالت روستاهای پشتکوه با هزینه ۳۱۰میلیارد ریال در شهرستان رستم اجرا شد.