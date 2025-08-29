ادارهکل هواشناسی: روند دمای هوا طی دو سه روز آینده کاهشی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، تا اواسط هفته آینده، در استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف خواهیم داشت و گاهی افزایش سرعت وزش باد خصوصا در ساعات بعد از ظهر طی این مدت دور از انتظار نیست.
رضا مرادی افزود: با توجه به جهت شرقی جریانات سطحی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور طی این مدت گاهی انتقال ذرات معلق به استان مورد انتظار خواهد بود؛ بنابراین پدیده غبار درآسمان برخی نقاط استان طی این مدت سبب افت کیفیت هوا خواهد شد.
او گفت: از لحاظ دمایی نیز بررسیها حاکی از روند کاهشی دمای هوا طی دو سه روز آینده است؛ بنا بر این، انتظار میرود طی این مدت به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته شود.
همچنان، مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.