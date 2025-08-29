دادستان مرکز خوزستان در بازدید میدانی از زندان بهبهان پرونده ۱۷ محکوم به قصاص و اعدام را بررسی و بر تسریع تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

بررسی فوری پرونده ۱۷ محکوم به قصاص و اعدام در زندان بهبهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه حجت‌الاسلام کوتی ناظر بر زندان، اسکندری رئیس دادگستری و معاون دادستان بهبهان، از زندان این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت زندانیان و پیگیری مسائل قضایی و حقوقی آنان انجام شد، دادستان مرکز استان با ۱۷ زندانی محکوم به قصاص و اعدام به صورت حضوری گفت‌و‌گو و اظهارات آنان را با دقت استماع کرد.

خلفیان پس از بررسی اجمالی پرونده‌ها و سوابق این محکومان، بر لزوم تعیین تکلیف و گرفتن تصمیم قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه بازدید از زندان‌ها باید هدفمند و اثرگذار باشد، اظهار داشت: این بازدید‌ها تنها به حضور فیزیکی مسئولان خلاصه نمی‌شود و باید نتایج ملموس و مؤثر برای زندانیان و روند دادرسی به همراه داشته باشد.

وی همچنین فعال‌سازی هرچه سریع‌تر انجمن حمایت از زندانیان در بهبهان را یکی از اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: وجود چنین انجمن‌هایی می‌تواند نقش مهمی در حمایت‌های مادی، معنوی و حقوقی از زندانیان و خانواده‌های آنان ایفا کند.

حجت‌الاسلام کوتی در این بازدید نیز با اشاره به اهمیت رعایت حقوق زندانیان و لزوم توجه به نیاز‌های روانی آنان، خواستار تقویت برنامه‌های مشاوره و حمایت‌های اجتماعی در زندان شد.

در ادامه این بازدید، اسکندری رئیس دادگستری بهبهان گزارشی از شرایط فعلی زندان، برنامه‌های اصلاحی، و اقدامات در دست اجرا برای بهبود وضعیت زندانیان ارائه کرد.