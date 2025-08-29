پخش زنده
دومین همایش پیاده روی و کوهپیمایی خانوادگی دانش آموزان و فرهنگیان استان کرمان در قالب طرح میدان پویا در پنجمین روز از هفته دولت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،جمعی از فرهنگیان استان کرمان به مناسبت هفته دولت و بهمنظور تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا، در قالب یک برنامه پیادهروی و کوهپیمایی دستهجمعی، مسیر گلزار شهدای کرمان را پیمودند و با حضور در این مکان مقدس، یاد و خاطره شهیدان خدمت و ایثار را گرامی داشتند.
در حاشیه این مراسم مدیر کل اموزش و پرورش،ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور فرهنگیان و ورزشکاران در این برنامه، بر نقش مؤثر ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه فرهنگی تأکید کرد.
وی گفت: آموزههای انقلاب اسلامی همواره در خدمت تعالی انسانها بودهاند و امروز شاهد جلوهای از این آموزهها در قالب فعالیتهای ورزشی و فرهنگی هستیم.
فرحبخش خاطر نشان کرد: حضور فرهنگیان و ورزشکاران در کنار یکدیگر، فضای متفاوت و پرنشاطی را رقم زده که میتواند در ترویج فرهنگ ورزش و سلامت بسیار مؤثر باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: کرمان بهعنوان شهری با ظرفیتهای بالای ورزشی، میتواند الگویی برای توسعه ورزش همگانی در سطح کشور باشد. امیدواریم با استمرار چنین برنامههایی، شاهد نهادینه شدن فرهنگ ورزش در میان فرهنگیان و دانشآموزان باشیم.
شایان ذکر است: این مراسم، دومین برنامه ورزش صبحگاهی در قالب طرح «میدان پویا» با شعار «دانشآموز پویا، خانواده سالم و جامعه با نشاط» بود که با هدف ترویج فرهنگ ورزش، نشاط اجتماعی و سلامت جسمی و روحی در میان فرهنگیان و خانوادهها برگزار شد.