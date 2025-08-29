یک فوتی و مصدوم بر اثر انحراف خودروی ال نود در تنگکناره
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: شامگاه گذشته، یک دستگاه خودروی ال نود در محور تنگ کناره، قبل از پلیسراه یاسوج ـ شیراز، از مسیر منحرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد با بیان اینکه در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شد، اظهر کرد: پس از تماس با مرکز پیام، بلافاصله تیمهای اورژانس از پایگاههای ۷۴۵ و ۷۰۳ به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.
غفارفرد خاطرنشان کرد: مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.