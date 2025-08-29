معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تامین ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین برای طرح‌های ملی نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی میثاقی در تشریح اقدامات مهم در حوزه معاونت املاک و حقوقی، گفت: یکی از این اقدامات تامین زمین برای طرح‌های ملی نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت بوده و تاکنون حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین برای آنها تامین شده و ۴ هزار هکتار دیگر در مرحله امکان‌سنجی است.

وی در ادامه به صدور اسناد تک‌برگ اشاره کرد و افزود: تاکنون موفق به دریافت بیش از ۶ هزار قطعه سند تک‌برگ شده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تا پایان سال، ۴ هزار قطعه سند دیگر را نیز به ما تحویل دهد.

میثاقی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی، ادامه داد: تاکنون تثبیت مالکیت ۸ هزار هکتار از اراضی دولتی انجام شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات این معاونت، تثبیت مالکیت اراضی است چرا که این کار مانع از دست‌درازی زمین‌خواران و متعرضان می‌شود.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، واگذاری زمین به اقشار ویژه به‌ویژه خانواده شهدا را از دیگر اولویت‌های مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: تاکنون برای یک هزار و ۵۸۰ واحد، زمین تامین شده و پرونده‌های آنها در مراحل مختلف واگذاری قرار دارد.

وی بیان داشت: از این تعداد، ۴۸۰ قطعه در شهرستان‌های ماهشهر و دزفول به انعقاد قرارداد واگذاری منجر شده است.

میثاقی در پایان با بیان اینکه این اقدامات در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و ایثارگران انجام می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد اجرایی شدن هرچه بیشتر طرح‌های ملی در استان باشیم.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از ۵ میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.