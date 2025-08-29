پخش زنده
تعمیرات کلی پیشگیرانه در پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس از ششم شهریور ماه آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: با اجرای تعمیرات،تجهیزات اصلی این مجتمع برای تأمین پایدار گاز شمال و شمال شرق کشور در فصل سرد آماده سازی می شود.
جلیل ناصری افزود: در این عملیات تجهیزاتی که تعمیر آنها نیازمند قطع کامل جریان گاز یا بخار است تحت تعمیر و بازرسی قرار میگیرند که هدف نهایی آن پایداری تولید و خدمت رسانی به هموطنان در حوزه شمال و شمال شرق کشور در فصل سرد سال است.
وی گفت: در جریان این عملیات ۶۳۵ کار تعمیراتی و ۱۴ طرح فنی مهندسی در مدت زمان پنج روز بطور شبانه روزی اجرا میشوند تا آمادگی لازم برای ورود به فصل سرد سال و زمستان به دست آید.
ئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد افزود: سرویس سیستمهای اندازهگیری گاز خروجی پالایشگاه و نصب آنالایزر در واحدهای بازیافت گوگرد از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این عملیات میباشد.