سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با صدور اطلاعیهای نسبت به افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانهای در باغات مرکبات هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با انتشار اطلاعیهای رسمی، نسبت به افزایش جمعیت آفت مگس میوه مدیترانهای در باغات مرکبات هشدار داد. این اطلاعیه بر اساس گزارشهای ایستگاههای پیشآگاهی و بازدیدهای میدانی کارشناسان حفظ نباتات صادر شده و هدف آن جلوگیری از خسارت بهویژه در ارقام نارنگی پیشرس است.
در این اطلاعیه، پنج اقدام کلیدی برای کنترل و کاهش جمعیت آفت توصیه شده است:
1. رعایت بهداشت کف باغ از طریق جمعآوری و دفن میوههای آفتزده و ریختهشده در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، بهعنوان اقدامی مؤثر در کاهش آلودگی.
2. تسریع در برداشت میوههای رسیده مانند انجیر، گلابی و سیب، برای قطع زنجیره میزبانی و کاهش جمعیت آفت.
3. نصب تلههای جلبکننده فرمونی و غذایی به تعداد ۳۰ تا ۸۰ عدد در هر هکتار، با اولویت نصب روی ارقام نارنگی پیشرس برای شکار انبوه مگسها.
4. اجرای طعمهپاشی (بیت اسپری) با محلول پروتئین هیدرولیزات و حشرهکش مالاتیون، در صورت مشاهده روزانه ۱ تا ۲ عدد مگس در تلهها، با پاشش قطرات درشت روی تنه و شاخ و برگ درختان فاقد میوه.
5. انجام کاور اسپری (مهپاشی) با سموم توصیهشده مانند مالاتیون یا دیپترکس، در صورت شکار بیش از ۲ عدد مگس در هر تله، با مشاوره کارشناسان حفظ نباتات.
سازمان جهاد کشاورزی مازندران از باغداران خواسته است برای دریافت راهنماییهای بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی دهستانها، مدیریت شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه کنند.
این اطلاعیه با هدف حفظ سلامت باغات مرکبات استان و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی صادر شده و رعایت دقیق توصیهها برای کنترل جمعیت آفت ضروری اعلام شده است.