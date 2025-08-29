پخش زنده
بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی امروز جمعه، ۷ شهریور آسمان صاف پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی امروز جمعه، ۷ شهریور آسمان صاف پیشبینی میشود و در برخی نقاط غبارآلودگی رخ خواهد داد.
فردا شنبه آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و غبارآلودگی رخ خواهد داد که در برخی نقاط رخداد گردوخاک نیز اتفاق خواهد افتاد.
روز یکشنبه آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی انتظار میرود.
تغییرات دما در قیاس روزانه طی روزهای آینده محدود خواهد بود.