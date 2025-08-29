پخش زنده
مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به آذربایجان غربی، از سایت پرورش گوزن زرد ایرانی بازدید و همزمان طرح جامع مدیریت اثر طبیعی ملی غار سهولان را رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما علیرضا نجیمی، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در بازدید از سایت پرورش گوزن زرد ایرانی، آخرین وضعیت نگهداری و تکثیر این گونه ارزشمند و در معرض تهدید کشور را بررسی کردند. در این بازدید، اقدامات حفاظتی و برنامههای در دست اجرا برای بهبود شرایط زیستگاه، تغذیه و افزایش جمعیت این گونه بومی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
نجیمی با تأکید بر اهمیت صیانت از گوزن زرد ایرانی به عنوان بخشی از میراث طبیعی کشور گفت:برنامهریزی دقیق و همکاری مستمر استانها میتواند نقش مهمی در احیای زیستگاهها و جلوگیری از انقراض این گونه ایفا کند.
در ادامه این سفر، طرح جامع برنامه مدیریت اثر طبیعی ملی غار سهولان در کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی کشور رونمایی شد. این طرح با هدف حفاظت، مدیریت بهینه و توسعه پایدار این منطقه ارزشمند تدوین شده و کاهش آسیبها و خسارات زیستمحیطی، ارتقای بهرهمندی جوامع محلی از ظرفیتهای طبیعی و بهبود معیشت آنان را دنبال میکند.
غار آبی سهولان که در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر طبیعی ملی در شورایعالی حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده، از مهمترین جاذبههای طبیعی کشور به شمار میرود. اجرای این طرح میتواند گام مؤثری در صیانت و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای این اثر طبیعی باشد.
برنامه جامع مدیریت غار سهولان توسط شرکت زیستنگاران محیط آرا تهیه و در شهریورماه ۱۴۰۴ با مشارکت جوامع محلی و با حضور مدیران و کارشناسان تخصصی رونمایی شد.