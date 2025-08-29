طرح‌های عمرانی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در شهرستان نی ریز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با هفته دولت، طرح‌های عمرانی در روستا‌های تل مهتابی، ده فاضل، نصیرآباد بخش مرکزی، روستای ده چاه از توابع بخش مشکان، روستا‌های غوره و بهویه شهرستان نی ریز افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل زیرسازی و آسفالت معابر و اجرای سنگ فرش پیاده رو در روستا‌های تل‌مهتابی، ده‌فاضل و نصیرآباد بخش مرکزی شهرستان نی‌ریز با هزینه حدود چهار و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، توازن، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با مشارکت دهیاری‌ها به بهره برداری رسید.

اجرای زیرساخت و آسفالت در روستای تل مهتابی به مساحت نه هزار و ۳۰۰ مترمربع و و استفاده از ۶۵ تن قیر رایگان، طرح ترمیم زیرساخت و اجرای معبر اصلی روستای

ده فاضل نیز با مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع و همچنین سنگ فرش و پیاده‌رو سازی روستای نصیرآباد به مساحت ۳۳۰ مترمربع در روستای نصیرآباد اجرا شد.

همچنین طرح آسفالت روستای ده چاه از توابع بخش مشکان به متراژ پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع و ۷۰ تن قیر رایگان و هزینه بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با مشارکت دهیاری افتتاح شد.

بهسازی و آسفالت هشت هزار متری در روستای غوری با هزینه هزار و ۳۰۰ میلیون تومان و آسفالت چهار هزار و ۵۰۰ متری روستای بهویه با هزینه بیش از ۹۰۰ میلیون تومان اجرا شد.

شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.