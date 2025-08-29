به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ۱۵ طرح ورزشی در استان با ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار همزمان با گرامیداشت هفته دولت در حال بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح ها، ۱۵ سانتی‌متر به سرانه فضای ورزشی استان همدان اضافه و در مجموع سرانه ورزشی به ۸۶ سانتیمتر خواهد رسید.

این طرح‌ها در راستای توسعه امکانات ورزشی و ترویج فرهنگ سلامت محوری در میان آحاد جامعه به ویژه جوانان، اجرا شده است.

وی گفت: این طرح‌ها شامل زمین چمن مصنوعی در روستای دهنو علی‌آباد از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر است که با اعتبار۳۴ میلیارد ریال در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۵۰ مترمربع احداث شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌ها گامی مهم در راستای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان است.

همچنین سه طرح ورزشی در روستا‌های شهرستان ملایربه بهره‌برداری رسید

این طرحها شامل زمین چمن مصنوعی روستاهای" دهنوعلی‌آباد" و "کسب " و شهر زنگنه همزمان با هفته دولت با حضور جمعی از مسوولان شهرستانی و استانی به بهره‌برداری رسید.

فرماندار ملایر در آئین بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی روستای "دهنوعلی‌آباد" بخش جوکار ملایر گفت: توسعه عدالت ورزشی در روستا‌ها یک ضرورت بوده و تنها راه پیشگیری از گرایش جوانان به معضلات اجتماعی است.

"سیدرسول حسینی" بر توسعه اماکن ورزشی برای نشاط روحی و جسمی جوانان تاکید کرد و ادامه داد: مردم ولی نعمت ما هستند و تمامی این خدمات برای آنان است و باید سطح خدمات توسعه یابد.