به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️علی کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گرمسار با تاکید بر حمایت مدیران از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران افزود: با تصمیم هیئت دولت حمایت از صنعت و تولید داخلی در تمام ردههای وزارتی در دستورکار است ومی بایست مدیران استانی نیز حمایتهای قاطعی برای پیشرفت در بخش صنعتی داشته باشند.
وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری در حوزه صنعت و تولید امید و نشاط را به جامعه بر میگرداند و با اشتغال میتوانیم رخدادهای مهمی را در جامعه و کشور رقم بزنیم.
وزیر اموزش و پرورش در ادامه از آمادگی این واحد تولیدی در تامین کالاهای مورد نیاز این وزارت خانه خبر داد و افزود: وزارت آموزش و پرورش درساختار خود از کالاهای ایرانی استفاده میکند که بتواند در زمینه اشتغال و تولید سرمایه ملی تاثیر گذار باشد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح ۳۱ پروژه صنعتی و اقتصادی در هفته دولت در این استان خبر داد و گفت:این طرحها با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید و که برای بیش از یک هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.
یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه ۸ طرح صنعتی در هفتهی دولت در این شهرستان به بهره برداری میرسد گفت:این طرحها با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان برای بیش از ۲۰۰ نفر زمینه اشتغال را فراهم میکند.
مدیرکارخانه صبا سرویس آرای، تولید کننده انواع دستگاههای اداری و سخت افزاری گفت: این واحد تولیدی با اعتبار ۲ میلیون دلارو با اشتغال مستقیم ۵۳ نفر در شهرک صنعتی ایوان کی به بهره برداری رسید
علی مدیر با اشاره به تولید موشواره ، نشانگر، چاپگر وکیبورد در این واحد تولیدی گفت: با تکمیل خط تولید ظرفیت اشتغال و تولید دراین مجموعه ۵ برابر افزایش خواهد داشت.