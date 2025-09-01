پخش زنده
معاون رئیس جمهور بر تسریع تکمیل طرح های حفاظتی یوزهای آسیایی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز زیستگاه این گونه در پارک ملی توران شاهرود تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بازدید از پارک ملی توران، روند رسیدگی به یوزهای آسیایی در سایت تکثیر در اسارت یوزپلنگ و عملیات ایمن سازی مسیر عباسآباد برای تردد این گونه در معرض خطر را بررسی کرد و برای تسریع در عملیات نصب روشنایی، فنسکشی و استانداردسازی معابر در این محور با همکاری وزارت راه و شهرسازی دستور داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به عزم این سازمان برای اجرای طرح « حفظ بقای یوزپلنگ آسیایی به عنوان گربهسانی در خطر انقراض » گفت : تأمین اعتبار برای پیگیری فوری و اولویتدار پروژههای حفاظتی یوزپلنگ و تامین نیروی انسانی و امنیت زیستگاه ، استانداردسازی و تقویت نیروهای حفاظتی و محیطبان به منظور افزایش امنیت زیستگاههای یوزپلنگ در دستور کار است .
انصاری ، تأمین طعمه و آب برای مدیریت جمعیت طعمههای طبیعی یوز و همچنین احیا و نگهداری مستمر آبشخورها در منطقه را نیز از طرح های اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد.
امیر عمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز در جریان این بازدید ها گفت: همکاری سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی از دو سال قبل برای ایمن سازی مسیر عبلاس آباد برای یوزها آغاز شده و تاکنون طرح ایمن سازی و نصب روشنایی تکمیل شده و اجرای فنس کشی در دست اجراست .
وی افزود : با اعتباراتی که سازمان راهداری به این موضوع احتصاص داده است تاکنون ۳ کیلومتر فنس کشی جاده انجام شده و تا آبان ماه ۲۶ کیلومتر فنس کشی رو به اتمام می رسد .