سرپرست مدیریت خیرین سلامت استان، با اشاره به نقش کلیدی کمک‌های مردمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و بهداشتی، گفت: فعالیت خیران سلامت در قم به شبکه ای منسجم و هدفمند تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دکتر علی محمدی، سرپرست مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم در تشریح دستاوردهای یک سال گذشته این مجموعه، مهم‌ترین تحول را ساماندهی و هم‌افزایی فعالیت خیرین عنوان کرد.

سرپرست مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم، عملکرد یک سال گذشته را «دوره جهش» نامید و گفت: در این دوره خیرین از حالت پراکنده و موازی به یک شبکه منسجم و هدفمند تبدیل شدند، پروژه‌های بزرگ عمرانی و تجهیزاتی کلید خورد، تعامل سازنده‌ای با اوقاف شکل گرفت و افق روشن جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در پیش‌روی دانشگاه قرار گرفت.

به گفته محمدی، این مسیر نه‌تنها به ارتقای زیرساخت‌های درمانی و آموزشی استان منجر می‌شود، بلکه فرهنگ مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت را نیز عمیق‌تر خواهد کرد.

احیای مراکز رها شده با کاربری جدید

دکتر محمدی در ادامه به یکی دیگر از اقدامات کلیدی اشاره کرد و گفت: برخی از مراکز درمانی چون مرکز ایزدی در خیابان طالقانی یا مرکز الزهرا که پیش‌تر توسط خیرین احداث شده بود، به دلیل تغییر اولویت‌ها بلااستفاده مانده بودند اما در این مدت این ساختمان‌ها پس از بررسی مجدد نیاز‌های دانشگاه، و با تصویب هیئت‌رئیسه در حال بهره‌برداری مجدد هستند که از آن جمله می‌توان به تبدیل به دانشکده پرستاری، مرکز اورژانس و مراکز بهداشت اشاره کرد.

پروژه‌های بزرگ عمرانی با مشارکت خیرین

سرپرست مدیریت خیرین سلامت، گفت: در حوزه ساخت و ساز، پروژه‌های ارزشمندی با مشارکت خانواده‌های نیکوکار به ثمر نشسته است. برای نمونه می‌توان به احداث پایگاه اورژانس گرمسار توسط خاندان گیوه‌چی، مرکز بهداشتی درمانی بقیه‌الله و مرکز بهداشت در دست احداث مهدی موعود با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی خاندان نجاتی و پایگاه بهداشتی مادر به همت آقای عسگری که در هفته دولت به بهره‌برداری اشاره کرد.

دکتر محمدی یادآور شد که علاوه بر این پروژه‌ها، مذاکرات متعددی با خیرین در حوزه آموزش و مراکز دانشگاهی نیز در حال انجام است که به‌زودی به توافق‌نامه خواهد رسید.

تجهیزات پزشکی؛ از آمبولانس تا دستگاه‌های های‌تک

وی افزود: فعالیت خیرین حوزه سلامت به موارد بیان شده محدود نیست و گستره بیشتری دارد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به خدمات خیران در تجهیز مراکز درمانی اشاره کرد.

سرپرست مدیریت خیرین سلامت گفت: اهدای ۵ دستگاه آمبولانس مجهز توسط آقای چاوشی، اهدای بیش از یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی جهت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی از سوی آقای جلالی و تامین ۱.۵ میلیارد تومان بودجه از سوی دیگر خیرین از جمله این موارد است.

دکتر محمدی گفت: اما نقطه عطف مشارکت خیرین سلامت توافقی بود که در سال گذشته برای خرید تجهیزات های‌تک از جمله براکی‌تراپی، MRI و PET Scan به ارزش ۲۲۲ میلیارد تومان حاصل شد.

در این طرح، مقرر گردید ۵۰ درصد هزینه‌ها توسط دولت و ۵۰ درصد توسط خیرین تأمین شود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از محور‌های جدید همکاری با خیرین، بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی است، گفت: طبق بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، اگر یک فرد در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کند، ۵۰ درصد هزینه‌های او به‌عنوان مالیات مستقیم محاسبه می‌شود.

محمدی افزود: این موضوع استقبال خیرین را افزایش داده و موجب شده بسیاری از صاحبان صنایع و بازرگانان علاقه‌مند شوند بخشی از مالیات خود را در قالب پروژه‌های سلامت هزینه کنند.

از سوی دیگر، در قانون بودجه سال جاری، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های سلامت قم به‌ویژه مرکز کودکان پیش‌بینی شده است که در صورت مشارکت خیرین به‌طور کامل جذب خواهد شد.