همزمان با هفته دولت پنج طرح بزرگ کشاورزی، عمرانی، آموزشی و گردشگری در استان یزد با حضور استاندار به بهره برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اولین پروژه افتتاحی، واحد تولید نشاء کشت مکانیزه با بهره گیری از دانش روز دنیا بود. این گلخانه با مساحت ۲۰ هزار مترمربع و ظرفیت تولید ۵۰ میلیون نشاء در سال در روستای فهرج راه اندازی شده است.

در این طرح نشاء تحت نظارت فنی و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای تولید می‌شود که هزینه‌ای حدود یکصد میلیارد ریالی داشته است.

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح کوثر ورودی شهرک اقامتی با اعتباری بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرحی بود که به بهره برداری رسید.

وکیلی مدیر عامل موسسه کوثر گفت: این طرح شامل احداث شش کیلومتر مسیر در تقاطع غیر همسطح، احداث ۲/۶ کیلومتر مسیر جدید در بزرگراه تفت به یزد، احداث دو دستگاه پل به دهانه ۲۷ متر با ارتفاع ۶ متر و اجرای شبکه توزیع برق به همراه نصب ۸۵ پایه روشنایی می‌باشد.

همچنین با حضور مسئولان استان باند دوم جاده یزد -فولاد با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

هنرستان نساجی شهید ابراهیمی نیز با تعداد ۶ کلاس و زیربنای ۹۱۱ متر مربع و اعتبار ۱۸ میلیارد و ششصد میلیون تومان از دیگر طرحی بود که افتتاح شد.

در ادامه این طرح ها، یک طرح گردشگری به بهره برداری رسید.

فاضلی مدیر هتل با بیان اینکه فازجدید مجموعه گردشگری و هتل فاضلی یزد دارای اتاق اقامتی است، گفت: فاز جدید شامل دو بخش اقامتی و اتاق‌های دور حیاط و قسمت پشت بام که محموعه پذیرایی است و در مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال برای تکمیل ان هزینه شده است.