همزمان با هفته دولت، مسئولان شهر خمین میزبان همشهریان خود برای رسیدگی به مشکلات بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دولت، مسئولان شهرستان خمین با حضور در بیت قدیمی امام خمینی (ره) و برپا کردن میز خدمت، به مسائل و مشکلات مردم و مراجعان به صورت مستقیم رسیدگی کردند.

فرماندار شهرستان خمین در حاشیه این برنامه گفت: هفته دولت زمانی مناسب برای بیان کارآمدی نظام در رفع مسائل و مشکلات جامعه است و این مهم جز با حضور کارگزاران نظام بین مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان بدون واسطه میسر و محقق نمی‌شود.

وحید براتی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر مظهر ساده‌زیستی، مردمداری، جهاد و پشتکار در عمل هستند و این امر باعث شد تا دولت کوتاه‌مدت آنان برای همیشه جاودان مانده و نمادی برای کار و تلاش صادقانه محسوب شود.

وی تصریح کرد: هر چه از فاصله بین مردم و مسئولان کاسته شود، مشکلات با سرعت بیشتری رفع شده و همراهی مردم با مسئولان افزایش می‌یابد، تبعیض رفع می‌شود و امید مردم به رفع مشکلات در سایه کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کند.

براتی زاده تأکید کرد: قطعا اگر مردم صداقت در رفتار و گفتار را در مسوولان مشاهده کرده و آن را باور کنند، در تمامی امور با آنان همراهی می‌کنند و این مهم موجب موفقیت در امور مختلف می‌شود.

فرماندار خمین اظهار داشت: همزمان با هفته دولت و به منظور بیان کارآمدی نظام در اداره کشور، همزمان با هفته دولت ۵۹ طرح عمرانی و خدمانی با اعتباری بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

براتی زاده افزود: از این تعداد پروژه ۵ پروژه اقتصادی و مابقی عمرانی می‌باشد که مهمترین آنها افتتاح نیروگاه خورشیدی خواهد بود.