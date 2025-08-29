همزمان با سفر معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربه استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۷۲ طرح در شهرستان‌های کیار و کوهرنگ به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این آیین ۱۱۱ طرح در کوهرنگ و ۶۱ طرح در شهرستان کیار افتتاح شد

طرح‌های افتتاح شده در زمینه‌های عمران روستایی، آبرسانی، بهداشتی و خدماتی و کشاوزی بود

مقاوم سازی مسکن روستایی در ۲۶ روستای شهرستان کوهرنگ و مرکز جامع سلامت روستای دزک از مهمترین این طرح‌ها بود.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوردر آئین بهره برداری از این طرح‌ها گفت: توسعه مناطق محروم کشور از مهمترین دغدغه‌های رییس‌جمهور است

عبدالکریم حسین‌زاده تاکید کرد: استفاده از توان مردم در مشارکت‌های اجتماعی با هدف تسریع در روند توسعه کشور ضروری است و این مهم باید به‌طور خاص مورد توجه جدی باشد.

چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که همزمان با هفته دولت ۹۷۳ طرح با ۳۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.