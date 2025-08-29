براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هویزه در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک آلودگی هوا و ۱۵ شهر دیگر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۱ امروز جمعه ۷ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک آلودگی هوا است.

در این مدت شاخص کیفی در ماهشهر و بهبهان عدد ۱۶۴، شادگان ۱۵۹، هندیجان و اهواز ۱۵۸، ملاثانی ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۴ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

شهر‌های با وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، دزفول با ۱۴۸، رامهرمز ۱۴۶، آغاجاری ۱۴۳، دشت آزادگان ۱۴۲، گتوند ۱۳۵، هفتکل ۱۲۵، آبادان ۱۰۴، خرمشهر ۱۰۲ AQI هستند.

در این مدت شهر‌های امیدیه، اندیکا، باغملک، شوش، لالی، مسجدسلیمان هوای قابل قبول و دهدز هوای پاک دارد.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.