سانحه رانندگی در پلدشت پدر و دختر شش ساله اش را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شب گذشت در پی برخورد موتور سیکلت با یک دستگاه پراید در ورودی شهر پلدشت ، راکبان موتور سیکلت که پدر و دختر شش ساله اش بودند جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حسن عطارد رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان پلدشت علت حادثه را دور زدن پراید از محل ممنوعه اعلام کرد.

در این حادثه راننده موتور سیکلت در دم جان باخت و دختر شش ساله اش در مسیر اعزام به مراکز درمانی شهرستان خوی جان خود را از دست داد.