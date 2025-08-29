روئینگ قهرمانی آسیا؛ تیم دونفره مردان ایران در تعیین خط سوم شد
ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در روئینگ دونفره سنگین وزن مردان زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا، در تعیین خط سوم شدند.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، ازبکستان، هنگ کنگ و قزاقستان با زمان ۶:۳۶.۲۵ سوم شدند. در این ماده نمایندگان ویتنام و ازبکستان به ترتیب اول و دوم شدند.
فینال این مسابقات فردا (۸ شهریور) برگزار میشود.