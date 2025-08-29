مراسم عطرافشانی و گلریزان مزار شهدای هشتم شهریور
مراسم عطرافشانی و گلریزان مزار شهدای هشتم شهریور شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای این ماه در یادمان شهدای هفتم تیر بهشت زهرا (س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، در این مراسم که با حضور خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر با نثار گل یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شد.
همزمان با این مراسم نیز به مقام شامخ شهیدان حجتالاسلام والمسلمین اندرزگو، آیتالله مدنی، آیتالله قدوسی، لاجوردی، عراقی و سرتیپ دستجردی از دیگر شهدای شهریور ماه ادای احترام شد.
حجتالاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در حاشیه حضور در این مراسم با اشاره به مراسم پرشکوه عطر افشانی و نثار گل به مزار شهدای هشتم شهریور، از این رویداد معنوی به عنوان یادبودی ارزشمند برای قهرمانان این مرز و بوم یاد کرد.
ایشان فرمودند: هر ساله در این روز عزیز، مردم قدرشناس کشورمان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمانهای بلند آنان تجدید میثاق میکنند.