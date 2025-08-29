سرپرست معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آغاز عملیات بازطراحی و اصلاح هندسی میدان قشم در شرق کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین عرب، با اشاره به موقعیت راهبردی میدان قشم گفت: این میدان یکی از مسیر‌های اصلی ارتباطی در بخش شرقی جزیره است و بلوار‌های خرمشهر و مروا‌رید، میدان‌های شهید سلیمانی و پرواز را به یکدیگر متصل می‌کند و نقش حیاتی در تردد شهری و دسترسی به بخش صنعتی کیش دارد.

او با تأکید بر اینکه اصلاح این میدان بر اساس درخواست پلیس راهور و پیگیری‌های مردمی انجام شد، افزود: به دلیل ایرادات هندسی و ناایمن بودن این محدوده، متأسفانه شاهد تصادفات متعدد بودیم و تهدیدی جدی برای ایمنی شهروندان و گردشگران محسوب می‌شد.

عرب افزود: میدان قشم حدود ۸۵ هزار متر مربع مساحت داشت و بخش عمده‌ای از آن بلااستفاده و فاقد کارکرد مؤثر بود که در طرح جدید، مساحت میدان به حدود چهل هزار مترمربع کاهش یافته و این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد، بیش از چهل و پنج هزار مترمربع از اراضی شمالی و شرقی میدان را برای توسعه‌های آینده آزاد خواهد کرد.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح تصریح کرد: عملیات شامل اجرای زیرسازی، تحکیم بستر و آسفالت در محدوده‌ای حدود بیست و پنج هزار مترمربع است و پس از تکمیل، میدان قشم به یکی از میدان‌های ایمن و کارآمد کیش تبدیل خواهد شد.