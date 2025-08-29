خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند در مجموع به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر با دستور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند امروز (جمعه، هفتم شهریور) به دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و با همراهی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

براساس این گزارش، خط لوله بندرعباس - رفسنجان با طول ۴۵۵ کیلومتر زیرساختی مهم برای پاسخ‌گویی به رشد تقاضای مصرف در مناطق مرکزی و شمالی کشور فراهم می‌کند.

خط لوله سبزآب - شازند نیز به‌منظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌های شازند و اصفهان با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیون یورو به بهره‌برداری رسیده است.

کارفرمای دو خط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهره‌بردار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. اجرای این دو خط لوله اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۷ هزار نفری را ایجاد کرده است.