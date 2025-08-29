به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صبح امروز همزمان با سراسر کشور آزمون‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت با حضور هزار و۵۹ داوطلب دردانشگاه بیرجند برگزار شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت، ۴۳۶ داوطلب خانم و ۴۸۳ داوطلب آقا به رقابت پرداختند و در آزمون کارشناسی ناپیوسته نیز ۲۹ داوطلب خانم و ۱۱۱ داوطلب آقا با یکدیگر رقابت کردند.

سیاری زهان افزود: این دو آزمون در ساختمان‌های دانشکده علوم (بلوک A و B) و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند برگزار شد..