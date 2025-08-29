استان یزد با ثبت نرخ تورم ۳۴.۳ درصدی در مرداد ماه سال جاری، در کنار استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه، خود را در جمع کم‌تورم‌ترین استان‌های کشور جای داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گزارش تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که به بررسی نرخ تورم مرداد ماه ۱۴۰۴ در ۳۱ استان کشور می‌پردازد، نویدبخش خبر‌های خوبی برای اقتصاد برخی مناطق است. در این میان، استان یزد توانسته با ثبت نرخ تورم ۳۴.۳ درصدی، جایگاه خود را در ردیف استان‌هایی با کمترین میزان تورم تثبیت کند.

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که در کنار یزد، استان خراسان جنوبی با تورم ۳۲.۲ درصدی و استان کرمانشاه با نرخ تورم ۳۲.۸ درصدی، پیشروان این فهرست بوده‌اند و کمترین فشار تورمی را در ماه مرداد متحمل شده‌اند. این ارقام، نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر اقتصادی و ثبات نسبی قیمت‌ها در این مناطق است.

در سوی دیگر، استان سمنان با نرخ تورم ۴۰.۵ درصدی، عنوان پرتورم‌ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز استان هرمزگان با نرخ تورم ۴۰ درصدی، در رتبه دوم قرار گرفته و ساکنان این استان‌ها، فشار بیشتری را در سبد معیشتی خود تجربه کرده‌اند.