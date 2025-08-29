پخش زنده
براساس اعلام روابط عمومی راه آهن زاگرس، امروز زمان حرکت قطار ریل باس اندیمشک به دورود با تاخیر انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی راه آهن زاگرس اعلام کرد: به دلیل تعویص دستگاه ریل باس، قطار ریل باس اندیمشک - دورود امروز جمعه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه ظهر به ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه ظهر از ایستگاه اندیمشک به ایستگاه دورود تغییر کرد.
لازم به ذکر است این تغییر ساعت تنها برای تاریخ ذکر شده در اطلاعیه اعمال شده و پس از آن طبق برنامه قبلی عمل خواهد شد.
روابط عمومی راه آهن زاگرس از مسافران براساس ساعت اعلام شده در ایستگاه راه آهن حضور داشته باشند.