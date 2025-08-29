معاون عمرانی استاندار مازندران از بهرهبرداری ۱۱۶۰ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادبود، معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به برنامههای عمرانی هفته دولت، اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۱۱۶۰ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی با مجموع اعتبار بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان در سطح استان در حال بهرهبرداری است.
وی افزود: در شهرستان نور، پروژههای دهیاریهای استان بهصورت متمرکز افتتاح شدند که شامل ۳۸۸ طرح با اعتبار ۶۳۰ میلیارد تومان است.
دادبود همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۸ پروژه روستایی با مدیریت دهیاریها خبر داد و گفت: این پروژهها در مناطق مختلف استان کلنگزنی شدهاند و در روزهای آینده وارد مرحله اجرا خواهند شد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تمرکز ویژه بر حوزه انرژی، اظهار داشت: در بخش انتقال و توزیع برق، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هزینه شده و شبکههای توزیع و فوق توزیع در سطح استان توسعه یافتهاند. امیدواریم با بهرهبرداری از این پروژهها، مشکلات مربوط به مدیریت بار و ناترازی برق در مناطق مختلف استان برطرف شود.
وی در ادامه از کلنگزنی چند نیروگاه جدید در استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرحها و طبق وعده وزارت نیرو، تا پایان سال جاری حدود ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت برق استان افزوده خواهد شد.
دادبود در پایان تأکید کرد: پروژههای هفته دولت در مازندران با هدف ارتقای زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و پاسخ به نیازهای اولویتدار مردم طراحی شدهاند و با بهرهبرداری از آنها، گام مهمی در مسیر توسعه متوازن استان برداشته میشود.