مدیر کل راه آهن جنوب گفت: در ۵ ماهه امسال، ۷۱۳ هزار مسافر جابهجا شدهاند که نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین ولدی اظهار کرد: در حوزه جابهجایی مسافر بینشهری در ۵ ماهه امسال، ۷۱۳ هزار مسافر جابهجا شدهاند که این آمار نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد دارد.
وی با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه حومهای افزود: راهآهن جنوب پس از تهران، رتبه دوم کشور از نظر تعداد جابهجایی مسافر در بخش حومهای را دارا است. در پنج ماهه امسال نزدیک به ۴۰۹ هزار نفر در این بخش جابهجا شدهاند که نشاندهنده رشد ۲۸ درصدی است.
ولدی ادامه داد: ظرفیتهای ایجادشده در حوزه قطارهای بینشهری بسیار خوب است و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، بتوانیم تعداد رامها را افزایش دهیم که پیشبینی میشود این مهم در ماه آینده محقق شود.
جا به جایی ۸ درصد از بار کشور توسط راه آهن جنوب
مدیرکل راهآهن جنوب با اشاره به رسالت اصلی راهآهن در جابهجایی بار، بیان داشت: راهآهن جنوب با جابهجایی هشت درصد از بار کل کشور، رتبه چهارم را در شبکه راهآهن ایران در اختیار دارد.
وی در تشریح اهداف تعیینشده گفت: هدف گذاری ملی برای راهآهن در سال ۱۴۰۴، جابهجایی ۵۴ میلیون تن بار است که سهم راهآهن جنوب از این مقدار، نزدیک به چهار میلیون تن تعیین شده است. با پیشروی مطابق برنامه، در پنج ماهه امسال حدود ۱.۵ میلیون تن بار جابهجا کردهایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و پیشبینی میکنیم تا پایان سال، هدف تعیینشده را محقق کنیم.
خدمات راهآهن جنوب در ایام اربعین حسینی
ولدی در پایان به خدمات راهآهن در ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: در این ایام، راهآهن جنوب جابهجایی ۳۴۳ هزار نفر مسافر را توسط ۷۴۱ رام قطار بر عهده داشت که از این تعداد، ۱۶۹ هزار نفر توسط ۳۶۵ رام، به صورت رایگان در مسیر خرمشهر به شلمچه و بالعکس جابهجا شدند.
وی تصریح کرد: خوشحالیم که توانستیم خدمتی در خور شأن مردم استان و میهمانان عزادار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهیم.