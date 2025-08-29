به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و با هنر و همزمان با هفته دولت میز خدمت جهادی با حضور مسئولین شهرستان رودبار در مصلی امام خمینی (ره) شهر رودبار برپا شد.

در این میز خدمت مردم در دیداری چهره به چهره با مسئولان این شهرستان مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، منابع طبیعی، روند صدور پروانه‌های ساختمانی، مشکلات آب آشامیدنی، آب کشاورزی و برق رسانی، مخابرات مطرح کردند.