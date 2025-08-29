به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مسابقات در مسافت ۵ کیلومتر دو، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۲/۵ کیلومتر دو برای رده‌های جوانان، امید و بزرگسالان بود.

در رده نونهالان ۳ کیلومتر دو، ۱۲ کیلومتر دوچرخه و ۱/۵ کیلومتر دو برای رده نوجوانان و ۲ کیلومتر دو، ۸ کیلومتر دوچرخه سواری و ۱ کیلومتر دو برگزار شد.

در بخش تیمی این مسابقات در رده سنی بزرگسالان تیم اصفهان قهرمان شد، آذربایجان شرقی بر سکوی دوم ایستاد و تیم سمنان سوم شد.

در رده سنی نوجوانان عنوان قهرمانی به تیم قم رسید و تیم‌های آذربایجان شرقی و سمنان نیز به ترتیب صاحب عنادین دوم و سوم شدند.

در بخش تیمی رده نونهالان نیز تیم همدان اول شد و تیم آذربایجان شرقی و سمنان به عناوین دوم و سوم دست یافت.

محمدعلی مددی مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این مسابقات ۷۷ نفر با هم رقابت کردند.

روح الله رمضانی دبیر فدراسیون دو اتلون گفت: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم ملی به مسابقات کشور‌های اسلامی در عربستان و قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند.

در رقابت انفرادی بزرگسالان حدیث نصر آزادانی از اصفهان قهرمان این دوره از مسابقات شد.

ریحانه خاتونی از آذربایجان شرقی دوم شد و نیکتا پورطولابی از لرستان به مقام سوم رسید.

در رده سنی امید و در بخش انفرادی فائزه سادات عابدینی نژاد از قم به مقام قهرمانی دست یافت، شکوفه داوری یکتا از ایلام در رده دوم ایستاد و مینا گنج قبادی از اصفهان در رده سوم قرار گرفت.

در انفرادی جوانان فاطمه دادگر از آذربایجان شرقی بر سکوی نخست ایستاد و فاطمه زوربای از گلستان و مهدیه فتحی از آذربایجان شرقی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رقابت انفرادی نوجوانان هلینا محمدی راد از استان سمنان به مقام نخست دست یافت و منیره طاووسی از ایلام در رده دوم قرار گرفت. نیایش سادات باقریان از قم نیز سوم شد.

در رده سنی نونهالان نیز عنوان قهرمانی به پونه قلی پور از همدان رسید و رها هادی از آذربایجان شرقی و الین پسندیده از ایلام در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.