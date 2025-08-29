خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه حفظ اتحاد مقدس وظیفه آحاد جامعه است، گفت: تعبیر اتحاد مقدس یعنی یک همگرایی عمیق و آگاهانه که ملت عزیز ما بر محور آرمان‌ها و منافع ملی و برای تحقق کامل ایران قوی به لطف خدای متعال در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در خطبه های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در مراسم سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام گفت: چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادبیات متفاوت و بسیار محکم و روشن درباره اتحاد مقدس در بین امت اسلامی سخن گفتند؛ ایشان پیش از این نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند و فتح الفتوح ما در دفاع مقدس اخیر، انسجام ملی و اتحاد یکپارچه ما بود و این مسئله موضوع حیاتی و فوق راهبردی است.

وی افزود: رهبر عزیزمان از اهل بیان و قلم خواستند که این اتحاد مقدس و سپر پولادین را در دل‌های مردم و اراده‌های مردم حفظ کنند و این وظیفه مشترک همه ماست و فرمودند که توصیه قطعی من است. سپس به مناسبت هفته دولت مطالبی را درباره رئیس جمهوری محترم و دولت فرمودند و ما شنیدیم.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: باید بدانیم که ما با این زاویه دید به اتحاد مقدس نگاه می‌کنیم که یک سرمایه بزرگ الهی خدادادی است که ما از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از آن بهره‌مند بوده‌ایم و این نقطه ممتاز ما در برابر استکبار جهانی بوده است. الان رهبر عزیز ما به جامعه نمی‌گویند که بیایید با هم متحد باشیم بلکه، ایشان به امت ما که از این نعمت الهی بهره‌مند هستند، می‌گویند که آن را حفظ کنید؛ این یک نگاه متفاوت است و ما به توفیق الهی باید این نعمت بزرگ را شکرگزاری کنیم. باید به مردم عزیز بگوییم که این صف‌های متحد و آرمان‌های بزرگ و مشترک و چهره بدیع را که ملت‌های عالم از شما دیدند حفظ کنید.

وی افزود: تعبیر اتحاد مقدس یعنی یک همگرایی عمیق و آگاهانه که ملت عزیز ما بر محور آرمان‌ها و منافع ملی و برای تحقق کامل ایران قوی به لطف خدای متعال در اختیار دارد؛ این یک همکاری مقطعی نیست بلکه ما با تقویت این عنصر است که می‌توانیم مقدمه ساز ظهور باشیم. بنابراین قدسیت این اتحاد از این جهت است که هم در برابر جبهه متحد کفر ایستاده‌ایم و هم رحمت و اخوت درونی ما را تقویت می‌کند. نقطه کانونی و مرکزی این اتحاد مقدس ایران قوی است؛ ایران فقط یک جغرافیا نیست بلکه تمدنی پویا و غنی است. هویت ایرانی ما در هم تنیده از اسلام ناب محمدی، صلی الله و علیه و اله و سلم، و البته ایرانیت، زبان فارسی و نمادهای مشترک ایرانی ما و همچنین انقلاب اسلامی است. یعنی هم هویت ایمانی و هم هویت ملی و هم هویت انقلابی ما در هم تنیده شده و امروز به ایران تبدیل شده است. با این محوریت امروز اتحاد بین مردم یک اتحاد مقدس است و این موضوع بین جهانیان الگوست.

حاج علی اکبری گفت: امروز با همین مبنا توانستیم در منطقه وحدت ایجاد کنیم ما چیزی که در منطقه به عنوان جبهه مقاومت و وحدت‌ ساحات داریم؛ از یمن قوی و شیردل تا حزب‌الله قهرمان و حماس و جهاد دلاور تا حشد الشعبی مجاهد همه پیرامون این آرمان با یکدیگر متحد شدند و ان شاءالله نیروهای مقاومت و جوانان سوریه در آینده دور یا نزدیک به میدان خواهند آمد و آنجا را نیز آزاد خواهند کرد. الان مسئله مشترک ما توصیه قطعی امام مسلمین است و از این اتحاد مقدس باید حفاظت کنیم.

وی با اشاره به نقش مسئولان در حفظ وحدت در جامعه تاکید کرد: مسئولان محترم به ویژه مسئولان ارشد، نقش اساسی و زیرساختی در این زمینه دارند؛ عدالت محوری، توزیع عادلانه امکانات و بودجه، رسیدگی به مناطق محروم و رفع تبعیض یکی از مؤلفه‌های وحدت است. همچنین شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی در حل مسائل مردم به ویژه مسائل اقتصادی و مهار تورم و بهبود معیشت مردم، تفاهم و هماهنگی مسئولان با همدیگر و پاسداری از هویت مشترک به ویژه از مولفه‌های ایمانی در بین مردم عزیز، وظیفه مسئولان است. نخبگان نیز در این زمینه وظایف بزرگی دارد چرا که پل ارتباطی بین مردم و حاکمیتی هستند و باید از مرزهای تنگ نظرانه جناحی عبور و به منافع ملی توجه کنند و به جای رقابت در تخریب یکدیگر، در خدمت به مردم رقابت کنند و به جای تمرکز بر نقاط ضعف و تخریب، باید نقاط قوت و پیشرفت‌ها را برجسته سازی کنند و روایت امید و پیشرفت داشته باشند.

خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه نقد باید سازنده و مشفقانه و با انگیزه اصلاح باشد نه تخریب، ادامه‌ داد: رسانه‌ها به عنوان مغز ادراکی جامعه نیز در حفظ اتحاد مقدس وظایف حساسی را بر عهده دارند؛ هم انعکاس واقعیت‌های مثبت و ترویج خبرهای خوب که به لطف خداوند متعال، کم هم نیست. هم جهاد تبیین و ارائه دستاوردهای پرافتخار و پرهیز از تشدید شکاف‌ها وظایف رسانه‌ها است. به فرموده رهبری حفظ این اتحاد مقدس وظیفه آحاد جامعه است؛ ما باید پیوندهای اجتماعی خود را در خانواده و محلات با استفاده از ظرفیت مساجد تقویت کنیم و گره گشا و یار و غمخوار و دلدار هم باشیم؛ همچنین در صحنه‌های ملی و وظایف مشترک مثل انتخابات‌ها و راهپیمایی‌های بزرگ می‌توانیم حضور سازنده و جدی داشته باشیم و ان شاءالله به توفیق الهی جامعه ما در این زمینه نیز حول محور ولایت این اعتصام جمعی را خواهد داشت.

وی افزود: لازم می‌دانم به روح با طراوت نگارگر زبردست کشورمان مرحوم فرشچیان که خالق آثاری برجسته و طراح ارجمند ضریح‌های مطهر رضوی و حسینی بودند ادای احترام کنم و از خداوند متعال حشر با اولیاء را برای ایشان تمنا می‌کنم.

حاج علی اکبری گفت: دهم شهریور روز پدافند هوایی است؛ چقدر مناسب است که در چنین مناسبتی از مجاهدان غیور و فداکار و با صلابتی که در دل تاریکی‌ها از آسمان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست حفاظت کردند، قدرشناسی کنیم. مقاومت مجاهدان پدافند هوایی به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه شگفت انگیز بود چون در حالی که در معرض آسیب‌های جدی بودند و حملات دشمن متوجه آنها بود سنگر‌های خود را ترک نکردند و عده ای از آنها به شهادت رسیدند. به روح این شهدا و همه شهدای ایران اسلامی درود می‌فرستیم و امیدواریم که ان شاءالله این سنگر‌های استوار هرچه محکم‌تر و قوی‌تر از قبل باشند.

وی همچنین اظهار داشت: از مردم به دلیل شرکت در پویش ایران همدل که در مرحله فعلی برای حمایت از کودکان غزه است، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ در نوبت قبل که این پویش با موضوع کمک به مردم لبنان برگزار شد، واقعاً نماز‌های جمعه افتخار آفریدند و ده‌ها کیلو طلا و وجوه نقد بسیاری جمع آوری شد و الان باید با همت مردم و لطف خداوند متعال اتفاقی بسیار متفاوت در حمایت از مقاومت فلسطین به ویژه حمایت از کودکان غزه انجام شود. امیدوارم خداوند متعال این صفحه را صفحه دیگری از افتخارات امت باصفا و کریم ما قرار دهد.

خطیب جمعه تهران در خطبه نخست نیز گفت: یکی از مصادیق تقوا، حفاظت از سرمایه‌هاست و بخشی از این سرمایه‌ها در راهپیمایی عظیم اربعین نمایان شد و اکنون باید از این سرمایه محافظت کرد.

وی سپس با اشاره به فرارسیدن روز جهانی مسجد به بیان توضیحاتی درباره اهمیت نهاد مسجد پرداخت و اظهار داشت: خداوند متعال شناسنامه هویتی امت اسلامی را با بندگی جمعی معرفی می‌کند و در آیه پایانی سوره مبارکه فتح، سیمای پرفروغ امت اسلامی معرفی شده است. عبادت در مساجد مصداق تلاش جمعی برای جلب رضایت پروردگار است. مساجد علاوه بر اینکه پایگاه رحمت و اخوت هستند، سنگر مقاومت هم محسوب می‌شوند.

حاج علی اکبری گفت: مسجد، هم نماد سخت تمدن اسلامی است و هم وجهه نرم تمدن اسلامی با آن محقق می‌شود. یعنی تولید سبک زندگی اسلامی و ترویج و تثبیت آن در مسجد صورت می‌گیرد. مسجد فقط یک بنا در میان بنا‌ها و تنها یک محیط برای برگزاری نماز نیست بلکه مقر اصلی ولایت الهی در جامعه است و کار ویژه در پرتو یاد خداوند متعال و ذکر حق، سازماندهی اجتماعی مومنان است.

وی افزود: مسجد مرکز تربیت مومن مجاهد تراز است. ما در تاریخ معاصر خود، اعجاز مسجد را شاهده کرده‌ایم و مساجد در زمان انقلاب، دوران دفاع مقدس و مبارزه با فتنه‌ها بسیار اثرگذار بودند. البته از دهه ۷۰ با غفلتی که رخ داد به تدریج نقش مساجد کم رنگ شد و اگر خانه‌های خدا مورد بی مهری قرار نمی‌گرفتند، ما حال و هوای دیگر می‌داشتیم. اما امروز بعد از سال‌ها نهضت بازگشت به مساجد آغاز شده است و همه به این مسئله فکر می‌کنند که باید دوباره به مسجد بازگردیم به ویژه در این روزگار که در میانه جنگ ترکیبی تمام عیار دشمن قرار گرفتیم و لایه اصلی این جنگ ترکیبی نبرد هویتی است و دشمن در حال استحاله هویت فرهنگی، ملی، تاریخی و ارزشی جامعه و کشور است؛ این حمله همه جانبه، حمله به هویت همه ماست و ما با مسجد می‌توانیم از هویت الهی، ایرانی و قدسی خود محافظت کنیم.