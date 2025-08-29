پخش زنده
سه طرح رفاهی و خدماتی در شهرستان شادگان همزمان با هفته دولت و با اعتباری بیش از یکهزار و ۷۶۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی، مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان در آیین بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت در شادگان گفت: ۲ طرح شبکه فاضلاب و یک طرح آبرسانی به روستای مسعودی شادگان به بهرهبرداری رسید.
وی اعتبار اجرای این طرحها را یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهرهبرداری از ۲ ایستگاه فاضلاب، ۴۰ هزار نفر در شادگان از خدمات آن بهرهمند خواهند شد.
علیدادی ادامه داد: طرح انتقال آب به روستای مسعودی به طول ۷ کیلومتر بهرهبرداری شد تا شرایط آب در این روستا پایدار شود.
وی اضافه کرد: برنامه مفصلی برای برطرف کردن تنش آبی و مدیریت پایداری آب در شهر و روستاهای شادگان در نظر گرفته شده است تا خدمتی به اهالی این شهرستان ارائه شود.
تحویل مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی
یعقوب مقدم، فرماندار شادگان گفت: به مناسبت هفته دولت، ۱۵ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی این شهرستان تحویل داده شد.
وی افزود: این واحدهای مسکونی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات و اعتبارات کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان (علوی) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شدهاند.
مقدم میگوید: هزینه احداث هر واحد مسکونی در مجموع ۷ میلیارد ریال بوده که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن از تسهیلات بنیاد مسکن و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض کمیته امداد و بنیاد علوی تامین شده است.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان واقع است.