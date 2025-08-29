وزیر نفت اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌ها و خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شتاب گرفته و طبق برنامه‌ریزی، تا پایان برنامه هفتم، ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال جدید تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آیین بهره‌برداری رسمی از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی با قدردانی از حضور رئیس‌جمهوری در این آیین و تبریک هفته دولت به همه کارکنان دولت به‌ویژه کارکنان خدوم صنعت نفت اظهار کرد: خوشحالم که پس از گذشت زمانی کمتر از دو هفته، برای دومین بار در خدمت رئیس‌جمهوری هستیم تا با بهره‌برداری رسمی از این خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی در هفته دولت، شاهد برداشتن گام بزرگ دیگری در مسیر توسعه صنعت نفت کشور باشیم.

وی احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از مؤلفه‌های مهم ملی برای توسعه پایدار در حوزه‌های گوناگون و تأمین امنیت انرژی کشور دانست و افزود: با توجه به اینکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در نواحی مختلف و به‌ویژه در جنوب کشور تولید می‌شود، انتقال پایدار و متنوع‌سازی روش‌های انتقال برای تأمین سوخت مصرف‌کننده‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه‌شمالی کشور

وزیر نفت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد بنزین کشور در جنوب تولید می‌شود، اما در طرف مقابل بیش از ۸۰ درصد از آن در نیمه شمالی کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: این موضوع اهمیت ویژه انتقال پایدار سوخت را نشان می‌دهد.

پاک‌نژاد با بیان اینکه انتقال فرآورده‌ها از طریق ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، افزون بر ایجاد آلودگی هوا، سبب افزایش خطر وقوع تصادفات جاده‌ای و افزایش مصرف سوخت می‌شود، تصریح کرد: توسعه خطوط لوله، افزون بر اینکه سبب تسهیل و تسریع در انتقال سوخت می‌شود، آثار مطلوب زیست محیطی و به‌ویژه کاهش مصرف سوخت و کاهش مخاطرات جاده‌ای را نیز به دنبال دارد. همچنین کاهش قاچاق سوخت نیز از دیگر آثار توسعه شبکه خطوط لوله است.

وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به این اهداف و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، توسعه زیرساخت‌ها و خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ان‌شالله تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۸ میلیون یورو و ۳۷ هزار میلیارد تومان تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.

سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی در خط لوله بندرعباس - رفسنجان

وزیر نفت درباره طرح‌هایی که امروز به‌طور رسمی بهره‌برداری می‌شوند، اظهار کرد: خط لوله بندرعباس - رفسنجان با سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیون یورو شامل ۴۵۵ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، سه تلمبه‌خانه در بندرعباس، قطب‌آباد و مهرآران، یک پایانه ذخیره‌سازی در رفسنجان، حدود ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۳ پست برق است.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه خط لوله بندرعباس - رفسنجان با هدف انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر فرآورده از پالایشگاه‌های جنوب به مناطق مرکزی کشور طراحی شده که منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌های بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس به مرکز ایران می‌شود، ادامه داد: البته در مرحله نخست با ظرفیت انتقال ۱۳ میلیون لیتر در روز راه‌اندازی شده و مطابق روند معمول، ظرفیت انتقال تا انتهای سال به صورت پلکانی به ۴۸ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

وی تأکید کرد: خط لوله بندرعباس - رفسنجان افزون بر کاهش زمان انتقال فرآورده از جنوب به مناطق مرکزی ایران، سبب کاهش تردد ۱۶۰۰ دستگاه نفتکش می‌شود که در نتیجه آن، در هزینه‌های انتقال به مقدار حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی می‌شود.

خط لوله سبزآب - شازند با ظرفیت انتقال ۷۵۰ هزار بشکه

وزیر نفت درباره خط لوله سبزآب - شازند به‌عنوان دومین طرحی که امروز به بهره‌برداری رسمی می‌رسد، تصریح کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۳۳۰ میلیون یورو شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ، ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، پنج تلمبه‌خانه در سبزآب، تنگ‌فنی، آسار، پل‌بابا و رازان، یک پایانه ذخیره‌سازی در شازند، دو مخزن تعادلی، حدود ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو و چهار پست برق است.

پاک‌نژاد افزود: خط لوله سبزآب - شازند در بخش سبزآب تا تنگه فنی به طول ۱۰۲ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز و بخش تنگ‌فنی تا شازند به طول ۲۳۹ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۳۰۰ هزار بشکه در روز است که طبق روند معمول، ظرفیت انتقال به تدریج کامل می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح خط لوله سبزآب - شازند، برای نخستین‌بار امکان انتقال نفت خام ترش از میدان‌های حوزه دزفول شمالی برای تأمین خوراک پالایشگاه‌های امام‌خمینی (ره) شازند و اصفهان و در آینده پالایشگاه تهران و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه‌ها فراهم می‌شود، گفت: از طرفی این خط می‌تواند انعطاف عملیاتی برای هدایت جریان به چند مقصد یا انبار راهبردی در مواقع اضطراری و بحرانی را فراهم کند و افزون بر افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال انرژی در صورت تحریم یا اختلال در مسیر‌های صادراتی، انتقال نفت را فارغ از تهدید‌های امنیتی تضمین می‌کند.

عزم جدی در استفاده از توان داخلی

وزیر نفت درباره اولین‌های این طرح اظهار کرد: لوله‌های ۳۰ اینچ با ضخامت زیر ۱۰ میلیمتر با استاندارد NACE (استاندارد مربوط به انتقال فرآورده‌های با H ۲ S بالا) برای نخستین‌بار در کشور تولید شده و در این طرح استفاده شده است که بیانگر عزم جدی و توان متخصصان کشورمان برای توسعه ایران عزیزمان است.

پاک‌نژاد گفت: همچنین بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات این طرح‌ها از محل ساخت داخل تأمین و از سویی برای ۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۷ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی در پایان از تمامی مدیران، متخصصان و کارشناسانی که در احداث و تکمیل این دو طرح نقش‌آفرینی کرده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.