با هدف تسهیل در رسیدگی به مطالبات شهروندان، میز خدمت با حضور استاندار قزوین و جمعی از معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار در حاشیه این دیدار با بیان اینکه برای گرهگشایی از مشکلات مردم پای کار آمدهایم تأکید کرد: برگزاری میز خدمت فرصتی است تا شهروندان بدون واسطه با مسئولان گفتوگو کنند و دغدغههای خود را مطرح سازند.
نوذری بیان کرد: بخش قابلتوجهی از مسائل مطرحشده در همان زمان بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و برخی دیگر برای پیگیریهای تکمیلی به دستگاههای مربوطه ارجاع داده شد.
وی با اشاره به لزوم ارتباط نزدیک مدیران با مردم تصریح کرد: برنامهریزی شده تا مدیران استان حداقل یک روز در هفته را به ملاقات مردمی اختصاص دهند تا روند رسیدگی به مطالبات مردم شتاب بیشتری بگیرد.