دادستان مرکز خوزستان گفت: دستگاه قضایی موظف است با تقویت ارتباط مستقیم با مردم، به مشکلات قضایی و حقوقی آنها رسیدگی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

دستگاه قضایی موظف به رسیدگی و رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان و با حضور معاونین وی، امیری، حیدرخواه و حجت‌الاسلام کوتی ناظر بر زندان در راستای تکریم ارباب‌رجوع و توجه به مطالبات مردمی، در یک دیدار صمیمی و مردمی با بیش از ۲۵ نفر از مراجعه‌کنندگان گفت‌و‌گو کرد و پس از استماع مشکلات و درخواست‌های آنان، دستورات فوری برای رفع مسائل مطرح‌شده صادر کرد.

این نشست که با هدف بررسی مشکلات شهروندان برگزار شد، فرصتی برای مراجعه‌کنندگان فراهم آورد تا در فضایی صمیمی، دغدغه‌ها و مسائل خود را مستقیماً با مقامات قضایی در میان بگذارند.

وی ضمن استماع صحبت‌های مردم، بر لزوم بررسی دقیق و سریع درخواست‌های مراجعه‌کنندگان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار اجرای عدالت، خود را موظف می‌داند با تقویت ارتباط مستقیم با مردم، پیگیر مرتفع‌سازی مشکلات قضایی و حقوقی آنان باشد؛ و این جلسات به ما کمک می‌کند ضمن کاهش بوروکراسی اداری، از نزدیک دغدغه‌های شهروندان را دریابیم و برای حل آنها گام‌های عملی برداریم.

خلفیان با اشاره به اهمیت توجه ویژه دستگاه قضایی به مشکلات مردم اظهار داشت: وظیفه دستگاه قضایی حمایت از حقوق مردم و ایجاد عدالت است و این امر جز با ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم و شنیدن مشکلات به صورت بی‌واسطه محقق نمی‌شود.

وی می‌گوید: دیدار‌های مردمی از جمله برنامه‌های مستمر و اولویت‌دار مجموعه قضایی استان است و برگزاری چنین جلساتی به ما امکان می‌دهد تا از نزدیک با چالش‌ها و مشکلات شهروندان آشنا شویم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای حل آنها اقدام کنیم.

شایان ذکر است، دستورات صادرشده توسط دادستان و معاونین وی در این دیدار، بلافاصله به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شد و فرآیند پیگیری موضوعات در روز‌های آتی ادامه خواهد یافت.