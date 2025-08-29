هفته سوم لیگ برتر تکواندو دختران نوجوان با تداوم حضور ابزار و یراق توسن در صدر و تغییر در بین تیم‌های دوم تا سوم جدول به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان در گروه دختران گرامیداشت «شهیده خبرنگار فرشته باقری»، تیم‌های دوم تا چهارم جدول جای خود را تغییر دادند.

در این دوره از مسابقات ۱۸ تیم و ۱۰۳ تکواندوکار آزاد به صورت جایزه بزرگ (گرندپری) به رقابت می‌پردازند. رقابت‌های اوزان فرد چهارشنبه پنجم شهریور برگزار شد و تکواندوکاران حاضر در اوزان زوج هم پنجشنبه ششم شهریور به مصاف هم رفتند.

در پایان هفته سوم «بارمان ابزار و یراق توسن» جمع امتیازات خود را به عدد ۴۶۲ رساند و جایگاه خود را در صدور جدول تثبیت کرد. «موفقیت البرز» با ۳۹۷ امتیاز و دو پله صعود به رده دوم آمد و «بازرگانی دلتا بناد کوکی» با ۳۶۵ امتیاز به رده سوم رفت. باشگاه «مدیر ماجراجو» با ۳۱۱ امتیاز و یک پله سقوط در رده چهارم قرار گرفت و «آکادمی آترا» با ۲۵۶ امتیاز در مکان پنجم جدول ایستاد.

همچنین پرنیان ساکی از باشگاه مدیر ماجراجو به عنوان فنی‌ترین تکواندوکار، شیما خلیل ارجمندی از بارمان ابزار و یراق توسن و مبینا نعمتی از موفقیت البرز به عنوان بهترین مربی هفته سوم انتخاب و معرفی شدند. مائده بهرامی از هیئت تکواندو شهرستان بهار و فرزانه نصرتی لاله از مس سونگون ورزقان هم عنوان بهترین سرپرست، شبنم روان بر از بوشهر، مهتاب نجفی مهر از کرمانشاه، بهاره بیداریان از گیلان و اکرم اسدی از یزد به عنوان بهترین داور معرفی شدند.

پرنیان ساکی تکواندوکار باشگاه مدیر ماجراجو برای سومین هفته متوالی راهی مبارزه پایانی وزن ۴۴- کیلوگرم شد و این بار مهتا نسل سراجی را شکست داد و به سومین طلای خود دست یافت. سراجی نقره گرفت و مدال برنز را نیز ایرسا شعبانیان از هیئت تکواندو استان گیلان و کوثر حسام (بازیکن آزاد) کسب کردند.

در وزن ۴۹- کیلوگرم، ریحانه جمالی از آکادمی نعمتی و هلیا ابراهیمیان از موفقیت البرز بار دیگر به دیدار نهایی راه پیدا کردند که این بار هم جمالی پیروز شد و طلای هفته گذشته را تکرار کرد. ابراهیمیان نایب قهرمان شد و نقره گرفت. زهرا داورپناه و فاطمه باقرزاده از مس سونگون ورزقان هم به صورت مشترک مدال برنز کسب کردند.

دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم را همانند دو هفته گذشته غزل قاسمی از موفقیت البرز و دینا بابارحیم از بارمان ابزار و یراق توسن برگزار کردند که باز هم این بابارحیم بود که حریف را شکست داد و طلای دوم خود در این مسابقات را کسب کرد. قاسمی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به شقایث جلیلی از موفقیت البرز و محجوب عنایتی از آکادمی آترا تعلق گرفت.

زهرا محمدی نیا که در هفته دوم، مدال برنز وزن ۶۳- کیلوگرم را برای بارمان ابزار و یراق توسن کسب کرده بود، این هفته راهی دیدار نهایی شد و با برتری مقابل الینا رستمیان از دلتا بناد کوکی طلا گرفت. رستمیان نقره هفته قبل را تکرار کرد و زینب خانی از بناد کوکی و سوما عبدی (بازیکن آزاد) هم به صورت مشترک سوم شدند.

الینا علیپور از تیم مدیر ماجراجو در مبارزه نهایی وزن ۶۸+ کیلوگرم فاطمه مصری پور از توسن را شکست داد و طلا گرفت. مصری پور به نشان نقره دست یافت و مینا جمشیدپور از هیئت تکواندو استان گیلان و زهرا آقانیا از موفقیت البرز هم مدال برنز را کسب کردند.