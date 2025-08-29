معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در سفر به بابل، از بهره‌برداری ۳۰۰ پروژه ورزشی در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در جریان بازدید از ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل، از افتتاح ۳۰۰ پروژه ورزشی در هفته دولت خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های منابع، موفق شدیم در مدت کوتاه این تعداد پروژه را به بهره‌برداری برسانیم و تا پایان سال، این رقم به ۶۰۰ پروژه خواهد رسید.

وی با اشاره به جایگاه ورزشی شهرستان بابل، گفت: بابل شهری بزرگ با ورزش‌دوستان پرتعداد است که در تمامی رویدادهای ورزشی، از فوتبال گرفته تا کشتی، پینگ‌پنگ و تکواندو، حضور فعال و مؤثر داشته‌اند.

هاشمی درباره توسعه زیرساخت‌های ورزشی در بابل افزود: اجرای فاز دوم سکوی ورزشگاه شهدای هفتم تیر در دستور کار وزارت ورزش و اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران قرار دارد. پیشنهاداتی برای افزایش ظرفیت تماشاگران ارائه شده و با استفاده از منابع موجود و امکانات شرکت توسعه، این پروژه تکمیل خواهد شد.

وی همچنین با ابراز همدردی نسبت به درگذشت جهان‌پهلوان امامعلی حبیبی، گفت: هدف از سفر به بابل، حضور در مراسم بزرگداشت این اسطوره کشتی جهان بود. فردی که مرام پهلوانی را چه در میدان مسابقه و چه در زندگی شخصی سرلوحه خود قرار داد و نسل‌های مختلف به منش و رفتار او علاقه‌مند بودند.

معاون وزیر ورزش در پایان تأکید کرد: سهم شهرستان بابل در توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور قابل توجه خواهد بود و با پیگیری‌های مستمر، پروژه‌های بیشتری در این منطقه اجرا خواهد شد.