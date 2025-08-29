کارخانه فروکروم با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن، در زمینی به مساحت ۴۷ هزار متر مربع و طی مدت ۱۲ ماه احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این کارخانه با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن، در زمینی به مساحت ۴۷ هزار متر مربع و طی مدت ۱۲ ماه احداث شده است.

این پروژه برای ۱۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد کرده است.

ابراهیمی، مالک کارخانه، با اشاره به اینکه این منطقه پیش‌تر ۴۰ سال کرومیت استخراجی خود را به صورت خام ارسال می‌کرد، اظهار داشت: این طرح در منطقه‌ای کم برخوردار اجرا شده و طی ۴ ماه مجوز‌ها و تهیه زمین آن انجام شد و ظرف ۱۰ ماه به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین افزود: این کارخانه با دسترسی نزدیک به بازار صادراتی بندرعباس (۲۵۰ کیلومتر فاصله) بخشی از محصولات خود را به چین، روسیه و کشور‌های اروپایی صادر خواهد کرد و می‌تواند سالانه حدود ۱۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کند و از خام‌فروشی جلوگیری نماید.