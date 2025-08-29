امام جمعه گرگان گفت:یکی از راهکار‌های ایران در مقابل مکانیسم ماشه، خروج ایران از NPT است.

خروج ایران از NPT ،راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه

خروج ایران از NPT ،راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت الله نورمفیدی امروز در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به کارشکنی‌های مکرر آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال تعهدات برجامی خود گفت: با خروج ایران از NPT و پروتکل الحاقی آن، طرف مقابل حساب کار خود را خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: چشم و گوش این سه کشور به آمریکاست و در دیدار اخیرشان مثل برده مقابل ترامپ نشسته بودند.

آیت الله نورمفیدی افزود: ابتدا آمریکا و سپس سه کشور اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند نه ایران.

آیت الله نورمفیدی همچنین با اشاره به نامگذاری ولادت حضرت زینب (س) به روز پرستار نیز گفت: کار پرستاری، کار سخت و مشکلی است، اینکه انسان همیشه با یک بیمار و نیازمندی که درد دارد مواجه باشد، خود انسان را ناراحت می‌کند، اما خدمت به نیازمندانی که بر روی تخت بیمارستان هستند کار پر ثوابی است.

وی افزود: عنایت و توجه به پرستاران هم مورد درخواست است و مورد تذکر مقام معظم رهبری به پرستاران نیز بوده است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: تعرفه گذاری خدمت پرستاران، برطرف شدن کمبود پرستاران و تامین امنیت شغلی پرستاران از موارد و تذکرات مورد تاکید مقام معظم رهبری است که باید مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد تا مشکل پرستاران هم حل شود.

وی گفت: نامگذاری روز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار از امتیازات پرستاران است که در بیمارستان‌ها به بیماران خدمت می‌کنند.