به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب موقت جمعه بیرجند ، با اشاره به عظمت عزاداری سیدالشهدا (ع) و اهمیت آن گفت: دو ماه علم عزای سیدالشهدا(ع) بلند است و اگر تمام عالم فدای شیرخوار حضرت ابا عبدالله(ع) شود، کم است..

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باعث شده جمعیت گسترده‌ای دور این پرچم مقدس جمع شوند و این نشان‌دهنده تقوا، علم و معرفت مردم ایران است، افزود: ملت ایران همچنان پای ولایت و مقاومت ایستاده‌اند و این رمز پیروزی در برابر تهدیدهای دشمنان است .

وی با یادآوری فرمایش پیامبر اسلام (ص) و حدیث ثقلین درباره امانت قرآن و عترت، تأکید کرد: امروز این انقلاب بزرگ به پرچمداری نایب برحق امام زمان (عج)، امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شکل گرفته است و باید محل آزمون و محک جدی ایمان و ولایت باشد.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه عزت از دست رفته ملت ایران امروز به برکت ولایت به اوج رسیده است، گفت: ۱۴۰۰ سال پیش دشمنان با ایجاد تفرقه و نفوذ، مانع این عزت شدند اما امروز حضور مردم قدرشناس عرصه را بر دشمنان تنگ کرده است.

خطیب نماز جمعه بیرجند با اشاره به تلاش‌های جریان نفوذ و تزویر دشمنان برای ایجاد اختلاف بین مردم و رهبری، افزود: در این زمان مردم باید هوشیار باشند و مسئولان نیز در اظهار نظر‌های خود کاملاً منطبق با قانون و رهنمود‌های رهبری عمل کنند تا ابزاری در دست دشمنان نشوند.

وی با تأکید بر اینکه تروریسم نظامی در کشور وجود ندارد، اما باید با تروریسم فکری و ترویج آلودگی‌های فکری با جدیت برخورد شود، افزود: غرب‌گرایان با ادعا‌های خود درباره مکانیسم ماشه هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند و این ملت اصیل و نورانی در برابر جرثومه‌های فساد ایستاده است و ذره‌ای تهدید نخواهد شد.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی در پایان سخنان خودگفت: عزت و اقتدار ایران اسلامی با حفظ ولایت و مقاومت در برابر دشمنان تضمین خواهد شد.