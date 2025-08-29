پخش زنده
استاندار در جمع نمازگزاران نماز جمعه قزوین گفت: امروز باید همه مردم و مسئولان، فارغ از گرایشهای سیاسی، در مسیر تحقق اهداف ایران اسلامی گام بردارند، صدایی که باید از جامعه شنیده شود، صدای وحدت و همدلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری با اشاره به شخصیت شهید رجایی، رئیسجمهور فقید و اهل قزوین، افزود: شهید رجایی با وجود تنها ۴۰ روز ریاستجمهوری، بهواسطه پاکدامنی، صداقت و عملکرد مؤثر، همچنان در ذهن مردم ماندگار است.
استاندار با اشاره به شعار دولت پزشکیان «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» گفت: این ۱۲ روز نماد ایستادگی در برابر فشارهای جهانی است و افتخاری برای ملت ایران محسوب میشود.
وی شخصیت حجتالاسلام و المسلمین مظفری، امام جمعه قزوین را محور وفاق و همدلی دانست و گفت: با وحدت و همدلی میتوانیم مسیر توسعه را هموار کرد.
نوذری از افزایش ۹۰ درصدی رتبه اعتبارات استان خبر داد و افزود: آب شرب مهمترین چالش استان است که اگر حل نشود، سال آینده با بحران مواجه خواهیم شد. انتقال آب سد طالقان به تهران نباید از سهم قزوین باشد و باید طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین و تاکستان اجرایی شود.
وی با اشاره به وابستگی استان به منابع زیرزمینی آب، دشت قزوین را یکی از دشتهای مهم کشور دانست و بر ضرورت حفظ آن تأکید کرد.
نوذری در حوزه مسکن هم گفت: در دولت چهاردهم ۵ هزار واحد مسکن ملی تحویل دادهایم و تا پایان سال ۵ هزار واحد دیگر نیز آماده تحویل خواهد شد.
وی همچنین از تخصیص کامل اعتبارات بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی استان خبر داد و خواستار تسریع در روند ساخت آن شد.
در حوزه راههای روستایی، استاندار اعلام کرد: ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالتنشده داریم که امسال ۱۰۰ کیلومتر آن اجرایی خواهد شد.
نوذری از مشارکت خیرین در ساخت ۵۰ مدرسه صنعتی خبر داد و بزرگترین پروژه اقتصادی استان را منطقه ویژه اقتصادی تاکستان معرفی کرد.