قلاوند گفت: باتوجه به بیکاری تعداد زیادی از جمعیت جوانان و متخصص اندیمشک، وزارت نفت نباید از نیرو‌های غیربومی برای تلمبه خانه جدید این شهرستان استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند روز جمعه در آیین بهره‌برداری از طرح راهبری احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب-شازند، که با حضور مسئولان کشوری و استانی و ویدئوکنفرانسی رییس‌جمهور در تلمبه‌خانه سبزآب اندیمشک برگزار شد، با اشاره به افتتاح طرح راهبردی خط انتقال نفت خام ترش سبزآب- سربیشه اظهار کرد: انتظار از وزارت نفت این است که سهم جوانان اندیمشک در این طرح‌ها دیده شود.

وی افزود: اندیمشک گذرگاه شریان‌های اصلی آب، برق، نفت، گاز، پتروشیمی و خطوط اتیلن کشور است و در چنین شرایطی آمار بالای بیکاری جوانان این شهرستان قابل قبول نیست.

قلاوند ادامه داد: تا پیش از ساخت تلمبه‌خانه جدید سبزآب اندیمشک، این شهرستان دارای دو تلمبه‌خانه در سبزآب و بیدروبه بود و سهم اشتغال جوانان اندیمشک در تلمبه‌خانه جدید سبزآب و طرح‌های وزارت نفت در این منطقه باید محفوظ باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نفت نباید از نیرو‌های غیربومی برای تلمبه‌خانه جدید اندیمشک استفاده کند، تصریح کرد: هزاران نفر از جمعیت جوان و متخصص اندیمشک بیکار هستند و در چنین شرایطی به‌کارگیری جوانان این شهرستان در این طرح باید اولویت داشته باشد.

وی می‌گوید: جوانان اندیمشک در همه رشته‌های فنی و مهندسی تخصص مورد نیاز صنعت نفت را دارند و استخدام در این تلمبه‌خانه باید از نیرو‌های جوان اندیمشک باشد.

قلاوند تاکید کرد: حق جوانان اندیمشک این است که از این طرح‌ها برای اشتغال آنان استفاده شود و این موضوع را در مجلس به‌طور ویژه پیگیری می‌کنم.

طرح راهبردی احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب اندیمشک به شازند اراک با اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو با دستور رییس‌جمهور به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

این طرح با هدف انتقال نفت خام ترش از میادین نفتی حوزه دزفول شمالی به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز به منظور تحول و پالایش در پالایشگاه‌های نفت در کرمانشاه، اصفهان و اراک اجرا شده است.

برای اجرای این طرح راهبردی، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هزینه شده است.

تامین پایدار و افزایش انتقال نفت خام به پالایشگاه‌های مرکز و شمال کشور، فراهم آوردن امکان تولید بیشتر فرآورده‌های نفتی با افزایش ظرفیت انتقال نفت خام به پالایشگاه‌های مرکز و شمال کشور، داخلی‌سازی زنجیره تامین لوله شامل تولید تختال، ورق و لوله، داخلی‌سازی تجهیزات و همچنین ایجاد اشتغال به میزان یک هزار و ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم، از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این طرح است.

این طرح شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله به قطر ۳۰ اینچ با ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت سبزآب تا مرکز انتقال تنگ فنی به منظور انتقال به پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه، ۲۳۹ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۶ اینچ با ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال تنگه فنی تا مرکز انتقال شازند به منظور انتقال به پالایشگاه اراک، و ۶ مرکز انتقال نفت بین‌راهی شامل سبزآب در اندیمشک، تنگ فنی در پلدختر لرستان، آسار در پلدختر لرستان، پل بابا در خرم‌آباد، رازان در خرم‌آباد و شازند در مجاورت پالایشگاه نفت اراک از جمله مولفه‌های مهم فنی این طرح راهبردی است.

